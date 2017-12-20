Отличившимся жителям города вручены медали «За созидание во благо Пензы» Общество Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Медали «За созидание во благо Пензы» вручены отличившимся жителям города за вклад в развитие благотворительной деятельности и активное участие в общественной жизни в большом зале мэрии в минувший вторник, 19 декабря. Фото: Pgduma.ru Глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев наградили генерального директора ОАО «НПП «Рубин» Виктора Безяева, гендиректора ООО «Спец» Игоря Белозерского и генерального директора компании «Ванюшкины сладости» Наталью Кузякову. Медалей удостоены также исполнительный директор ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» Александр Макаров, председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, исполнительный директор ООО «Новый квартал» Олег Родин, гендиректор ООО «Строительные материалы» Сергей Седов и генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» Вадим Супиков. Кроме того, благодарностями были отмечены директора художественных школ за организацию художественных выставок «Моя родословная в истории России», сообщает пресс-служба городской думы. Нашли ошибку в тексте?

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