В Пензе суд увеличил размер компенсации вдове и детям мужчины, погибшего в ДТП Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд изменил решение Белинского районного суда, которым частично удовлетворены требования вдовы о взыскании компенсации морального вреда, расходов на погребение и возмещение ущерба, причиненного смертью кормильца.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова, водитель автомобиля «BMW» насмерть сбил супруга женщины на тротуаре в Москве 14 мая 2015 года.

По ее словам, уголовное дело в отношении виновника ДТП было прекращено из-за амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.

«Женщина указала, что на момент гибели ее супругу было 44 года. Внезапной смертью отца и мужа всем членам их семьи причинены нравственные и физические страдания. Она просила обязать водителя компенсировать моральный вред и ущерб, причиненные в результате ДТП. Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о взыскании с него в пользу вдовы, сына и дочери погибшего компенсации морального вреда по 180 тыс. рублей каждому, расходов на погребение и единовременной компенсации в возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, в сумме 3 тыс. 305 рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что виновник ДТП также обязан был выплачивать дочери погибшего ежемесячно по 5 тыс. 300 рублей до совершеннолетия или 23 лет при обучении на очной форме.

По словам Натальи Быченковой, судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда посчитала, что размер денежной компенсации морального вреда был неправомерно занижен.

«В результате решение районного суда было изменено в части размера взысканного морального вреда. Определено, что подлежит взысканию по 500 тыс. рублей в пользу каждого, а всего 1,5 млн. рублей. В остальной части решение суда оставлено без изменения», — добавила пресс-секретарь.