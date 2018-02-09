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На трассе М5 в Спасском районе ограничен скоростной режим

11:23 | 09.02.2018 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Скоростной режим ограничен на двух участках федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области — с 466 по 480 км и с 489 по 497 км — с 9 февраля по 30 апреля.

На трассе М5 в Спасском районе ограничен скоростной режим

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», в границах населенных пунктов транспортным средствам разрешено двигаться со скоростью до 40 км/ч, вне сел и деревень — до 50 км/ч.

«Данные меры предприняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках автодорог, где произошло ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния покрытия вследствие температурных перепадов и обильных осадков», — пояснили в учреждении.

Ожидается, что ремонт этих участков будет произведен в предстоящий дорожный сезон 2018 года.
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