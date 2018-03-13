В Пензе почтили память бывшего первого вице-мэра Алексея Макарова Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Чиновники во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым почтили память бывшего первого заместителя главы городской администрации Алексея Макарова, скоропостижно скончавшегося более трех лет назад, со дня рождения которого во вторник, 13 марта, исполнилось 50 лет.

Фото: Penza-gorod.ru

Коллеги и друзья навестили его могилу на Ново-Западном кладбище.

Вспоминая заслуги Алексея Макарова как руководителя, внесшего большой вклад в развитие местного самоуправления и пензенского спорта, Виктор Кувайцев обратил внимание на его личные качества.

«Талантливый, энергичный, авторитетный человек, душой болеющий за свое дело. Он пользовался заслуженным уважением общественности за отзывчивость и доброе сердце», — сказал мэр.

Пришедшие на кладбище возложили цветы к могиле бывшего первого вице-мэра и почтили его память минутой молчания, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Макаров Алексей Владимирович родился 13 марта 1968 года.

Окончил Пензенский инженерно-строительный институт.

В 1988 году начал трудовую деятельность в должности секретаря комитета комсомола ВЛКСМ СПТУ №40 города Пензы.

В течение нескольких лет работал в администрации Железнодорожного района Пензы.

С 1999 года — председатель комитета по делам молодежи, спорту и туризму при правительстве Пензенской области; министр молодежи, спорта и туризма региона; председатель комитета молодежи, спорта и туризма области; председатель регионального комитета по физкультуре, спорту и туризму.

С 2005 года являлся заместителем главы администрации города Пензы – руководителем аппарата.

Координировал вопросы реализации кадровой политики, развития и совершенствования местного самоуправления, взаимодействия мэрии с гордумой, СМИ, формирования и содержания муниципального архива, а также подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума и организации правового обеспечения деятельности администрации Пензы.

15 августа 2014 года скоропостижно скончался в возрасте 46 лет.