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На Пензе-I появится услуга по доставке посылок и писем «от вокзала к вокзалу»

10:17 | 16.03.2018 | Общество

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Услуга по доставке малогабаритных посылок и писем по системе «от вокзала к вокзалу» начнет функционировать на 111 крупнейших станциях ОАО «РЖД», в том числе на Пензе-I, до конца марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

На Пензе-I появится услуга по доставке посылок и писем «от вокзала к вокзалу»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вес посылки не должен превышать 30 кг, а сумма трех измерений — 180 см. Стоимость отправки малого груза будет рассчитываться, исходя из веса посылки и конкретного вокзала, и составит от 350 рублей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Затуливетер уточнила, что информацию о местонахождении пунктов приема и выдачи грузобагажа разместят на специальных указателях, информационных стойках и плакатах и будут объявлять по громкой связи.
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