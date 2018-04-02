Пенза в пятый раз присоединится к всероссийскому «Дню тренингов» Общество

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. «День тренингов» в пятый раз состоится на базе Пензенского государственного технологического университета в предстоящую субботу, 7 апреля.

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Своим опытом поделятся не только пензенские тренеры, но и представители Москвы, Белгорода и Ростова-на-Дону.

Также приглашена организатор образовательных программ Юлия Даугелайте из Швейцарии. Она расскажет, как выяснить причины недопонимания между собеседниками и как говорить доходчиво и уверенно.

Вначале перед собравшимися выступят пять спикеров — пензенский психолог Сергей Авдеев, автор-редактор шоу «Stand Up» Томас Гайсанов из Москвы, директор ООО «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, проектный специалист и общественный деятель Мария Галицкая из Белгорода и педагог актерского мастерства и ораторского искусства Виктория Мельникова из Ростова-на-Дону.

После этого работа продолжится в двух блоках, где выступят 26 тренеров.

Ожидается, что в «Дне тренингов» в Пензе примут участие около 700 человек — учащиеся школ, колледжей, университетов и рабочая молодежь до 30 лет.

Регистрация начнется в 10.00.

Помимо образовательной программы, запланированы развлекательные блоки и «секретная» встреча. Чтобы попасть на нее, участникам потребуется выполнить ряд заданий на скорость и эрудицию.

Кроме того, 14 апреля команда организаторов и тренеров проведет «День тренингов» в Каменке, а 21 апреля — в Заречном.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте проекта.

Информационным партнером «Дня тренингов» в Пензе выступил центр инноваций социальной сферы, функционирующий с декабря 2017 года в составе ООО «Центр кластерного развития».