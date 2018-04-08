Юбилейный «День тренингов» в Пензе объединил около 600 участников Общество

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Около 600 школьников, студентов и молодых жителей города приняли участие в пятом «Дне тренингов», который состоялся на базе Пензенского государственного технологического университета в субботу, 7 апреля.

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В ходе открытия к присутствующим обратился заместитель начальника управления профобразования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев, который отметил, что с каждым годом заметен прогресс в организации мероприятия и в интересе к нему.

«Это не просто тренинг, […] это целое движение, целое направление работы — неформального образования молодежи», — сказал он.

В свою очередь ректор ПензГТУ Виктор Усманов выразил уверенность, что проект продолжит динамично развиваться.

После этого прозвучал гимн России, а затем началась работа пяти образовательных площадок, в каждой из которых выступили спикеры. Также было предусмотрено два блока тренингов, которые с перерывом шли в течение дня.

На закрытии региональный руководитель «Дня тренингов» Елена Херенская вручила сертификаты участникам и благодарственные письма тренерам.