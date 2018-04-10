Пензенские прокуроры выявили недочеты в работе комиссий по делам несовершеннолетних Общество

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили недочеты в работе территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих в Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, установлены факты, когда лица, в действиях которых имелись признаки составов административных правонарушений, уходили от ответственности.

«Так, комиссиями Нижнеломовского района, Железнодорожного и Первомайского районов Пензы нарушался установленный порядок извещения привлекаемых к ответственности лиц о дне и месте рассмотрения дела. К примеру, комиссией Нижнеломовского района семь раз назначалось рассмотрение дела в отношении гражданина, привлекаемого к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ, однако о дне и месте он не извещался, в связи с чем на заседания не явился. В итоге производство было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что на аналогичном основании прекращались дела в отношении родителей, не исполнявших обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также в отношении подростков, появлявшихся в общественных местах в состоянии опьянения.

«Комиссией Первомайского района Пензы без учета требований КоАП РФ, характера совершенного административного правонарушения, в отсутствие мотивации и при наличии существенного нарушения охраняемых общественных отношений освобождены от ответственности двое несовершеннолетних, употреблявших алкогольную продукцию и куривших табак», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, с целью устранения выявленных нарушений прокуратура Пензенской области внесла представление председателю региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.