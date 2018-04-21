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В Пензе награждены победители конкурса «Животный мир Сурского края»

08:43 | 21.04.2018 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Награждение победителей пятого областного конкурса «Животный мир Сурского края», который организовало реготделение «Русского географического общества», состоялось в детской художественной школе №1 имени В.Е.Татлина.

В Пензе награждены победители конкурса «Животный мир Сурского края». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди авторов 190 работ были определены 34 призера в номинациях «Живопись», «Графика» и «Скульптура» в четырех возрастных категориях. В отдельной номинации «Домашние питомцы» было присуждено шесть призовых мест.

Организаторы отметили, что представленные на конкурс рисунки и поделки выполнены на достаточно высоком уровне, отличаются разнообразием материалов и техник исполнения.

Выставка лучших работ размещена в актовом зале художественной школы №1, сообщает пресс-служба реготделения РГО.

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