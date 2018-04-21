В Пензе награждены победители конкурса «Животный мир Сурского края» Общество

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Награждение победителей пятого областного конкурса «Животный мир Сурского края», который организовало реготделение «Русского географического общества», состоялось в детской художественной школе №1 имени В.Е.Татлина.

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Среди авторов 190 работ были определены 34 призера в номинациях «Живопись», «Графика» и «Скульптура» в четырех возрастных категориях. В отдельной номинации «Домашние питомцы» было присуждено шесть призовых мест.

Организаторы отметили, что представленные на конкурс рисунки и поделки выполнены на достаточно высоком уровне, отличаются разнообразием материалов и техник исполнения.

Выставка лучших работ размещена в актовом зале художественной школы №1, сообщает пресс-служба реготделения РГО.