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В Пензе дорожное полотно над тепломагистралями намечено восстановить к концу апреля

08:31 | 26.04.2018 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Работы по восстановлению дорожного покрытия, которое проходит над тепломагистралями, находящимися в зоне ответственности компании «Т Плюс», планируется завершить к концу апреля.

В Пензе дорожное полотно над тепломагистралями намечено восстановить к концу апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы прикладываем максимум усилий для скорейшего завершения работ и надеемся на понимание горожан. До конца недели планируем восстановить все участки после разрытий», — сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

По данным компании, из 14 первоочередных участков, согласованных с мэрией Пензы, реконструировано девять. Оставшиеся пять будут сданы в течение нескольких дней.

Плановый ремонт тепломагистралей велся в зимний период для повышения надежности сетей, от которых напрямую зависит качественное теплоснабжение клиентов. При этом особое внимание организация уделила объектам на улицах Каракозова и Луначарского, Циолковского, Некрасова, Куйбышева, Кулакова, а также на проспекте Победы.

Близки к завершению работы на улицах Титова, Кирпичной, Каракозова, Минской и Московской.

В настоящее время восстановлением дорожного полотна и тротуаров занимается ООО «Акера», которое является подрядной организацией пензенских теплоэнергетиков. Запланированы вложения средств в размере более 2 млн. рублей.

По сведениям «Т Плюс», работы по восстановлению объектов идут с опережением графика.

АО «Т Плюс теплосеть Пенза» входит в состав группы компаний «Т Плюс». Обслуживает в Пензе около 139 км тепломагистралей в двухтрубном исполнении.

В ее распоряжении находятся семь насосных станций и пять центральных теплопунктов.

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