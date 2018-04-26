В Пензе дорожное полотно над тепломагистралями намечено восстановить к концу апреля Общество

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Работы по восстановлению дорожного покрытия, которое проходит над тепломагистралями, находящимися в зоне ответственности компании «Т Плюс», планируется завершить к концу апреля.

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«Мы прикладываем максимум усилий для скорейшего завершения работ и надеемся на понимание горожан. До конца недели планируем восстановить все участки после разрытий», — сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

По данным компании, из 14 первоочередных участков, согласованных с мэрией Пензы, реконструировано девять. Оставшиеся пять будут сданы в течение нескольких дней.

Плановый ремонт тепломагистралей велся в зимний период для повышения надежности сетей, от которых напрямую зависит качественное теплоснабжение клиентов. При этом особое внимание организация уделила объектам на улицах Каракозова и Луначарского, Циолковского, Некрасова, Куйбышева, Кулакова, а также на проспекте Победы.

Близки к завершению работы на улицах Титова, Кирпичной, Каракозова, Минской и Московской.

В настоящее время восстановлением дорожного полотна и тротуаров занимается ООО «Акера», которое является подрядной организацией пензенских теплоэнергетиков. Запланированы вложения средств в размере более 2 млн. рублей.

По сведениям «Т Плюс», работы по восстановлению объектов идут с опережением графика.

АО «Т Плюс теплосеть Пенза» входит в состав группы компаний «Т Плюс». Обслуживает в Пензе около 139 км тепломагистралей в двухтрубном исполнении.

В ее распоряжении находятся семь насосных станций и пять центральных теплопунктов.