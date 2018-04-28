Пензенские поисковики отправились в Новгородскую область Общество

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Сводный отряд пензенских поисковиков отправился в четвертую экспедицию в Новгородскую область в субботу, 28 апреля.

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Молодым людям предстоит обследовать места боев 202-й стрелковой дивизии, в составе которой сражались части и соединения, сформированные в Поволжье, в том числе в Пензенской области.

Раскопки будут вестись на месте так называемого «Демянского котла», где Красная армия удерживала противника в окружении 14 месяцев — с февраля 1942 года по май 1943-го.

«Наша разведывательная группа уже провела предварительную работу. Обнаружен медальон, который требует экспертизы», — пояснила руководитель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Как сообщает пресс-служба министерства образования области, в Пензу все 16 волонтеров планируют вернуться накануне Дня Победы — 8 мая.