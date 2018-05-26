Иван Белозерцев поздравил пензенских предпринимателей Общество

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства, который отмечается в субботу, 26 мая.

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«Малый и средний бизнес является сегодня одним из ключевых драйверов развития России и Пензенской области. Несмотря на непростые для экономики времена, на все санкции и серьезные угрозы со стороны ряда стран Запада, он демонстрирует стабильный рост, а это новые рабочие места, товары и услуги, солидные налоговые поступления. Это надежная основа повышения качества жизни, нашего благополучия и процветания», — отметил глава региона.

Он добавил, что необходимо создавать благоприятную деловую среду в муниципальных образованиях региона, обеспечивать равные условия для всех предпринимателей, гарантировать честную и открытую конкуренцию.

«Каждый, кто хочет вести бизнес в Сурском крае, должен быть уверен в поддержке, в том, что не столкнется с административными барьерами. А результатом наших общих усилий станет дальнейший рост доли малого и среднего бизнеса в экономике. Уверен, что мы сумеем добиться поставленной цели. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо Отчизны!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.