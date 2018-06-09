В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград Общество

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды отличившимся специалистам предприятий и организаций города и представителям общественности в ходе торжественного собрания в преддверии Дня России и Дня города в минувшую пятницу, 8 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Выражаю признательность тем, кто в разные годы создавал Пензу, строил и развивал промышленные предприятия, объекты соцкультбыта, воспитывал детей, сохранял наш любимый город для сегодняшнего поколения. Вы многое сделали, и сегодня Пенза достойно выглядит среди других городов», — отметил глава региона.

В частности, знак «Во славу земли пензенской» вручен почетному гражданину региона Юрию Вечкасову, а орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени — почетному гражданину города, бывшему директору центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Ивану Балалаеву, сообщает пресс-служба областного правительства.