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В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград

09:07 | 09.06.2018 | Общество

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Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды отличившимся специалистам предприятий и организаций города и представителям общественности в ходе торжественного собрания в преддверии Дня России и Дня города в минувшую пятницу, 8 июня.

В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград

Фото: Pnzreg.ru

«Выражаю признательность тем, кто в разные годы создавал Пензу, строил и развивал промышленные предприятия, объекты соцкультбыта, воспитывал детей, сохранял наш любимый город для сегодняшнего поколения. Вы многое сделали, и сегодня Пенза достойно выглядит среди других городов», — отметил глава региона.

В частности, знак «Во славу земли пензенской» вручен почетному гражданину региона Юрию Вечкасову, а орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени — почетному гражданину города, бывшему директору центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Ивану Балалаеву, сообщает пресс-служба областного правительства.

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