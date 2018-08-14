После реакции главы Карелии на утрату церкви Белозерцева упрекнули в молчании в схожей ситуации Общество

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Кандидат исторических наук, доцент, председатель приходского совета местной религиозной организации «Православный приход храма святой мученицы Аллы Готской» Александр Мраморнов сравнил реакцию глав Пензенской области и Карелии на пожары, произошедшие с разницей почти в три года, в результате которых в этих регионах оказались уничтожены деревянная усадьба XIX века и построенная в XVIII веке Успенская церковь.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несколько дней с лент не сходят новости и размышления о трагедии с памятником федерального значения в Карелии. Можно бесконечно рассуждать о причинах и о том, что «не уберегли», но меня лично радует реакция руководства Карелии — признание произошедшего катастрофой, трагедией, народной болью. Господин [Артур] Парфенчиков [глава Карелии] уже заявил, что деревянная церковь должна быть восстановлена. И это, даже пока на уровне слов, внушает уважение», — написал Александр Мраморнов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что похожее происшествие случилось в Пензенской области в августе 2015 года, когда в приходе храма святой Аллы сгорела усадьба Надежды Рихтер.

«Пусть памятник не федеральный, но региональный. Место чудесного явления образа Богородицы. Но за эти три года ни разу мы не услышали хоть какого-то голоса господина губернатора [Пензенской области Ивана] Белозерцева по данному поводу, ни одного призыва к ее восстановлению (хотя такие призывы после пожара даже озвучило федеральное министерство культуры)», — отметил историк.

По словам Александра Мраморнова, «к Ивану Александровичу [Белозерцеву] кто только ни обращался по данному поводу, даже, например, деятели культуры, среди которых — народные артисты России».

«Ни одного личного ответа за 3 года. Ни одного. Полное молчание. Только отписки нижестоящих чиновников о том, что объект в частной собственности и его судьба — «частное дело». Нет, не частное, а общественное! Да и почему настолько безразлична судьба одной из редких по своей истории и архитектуре усадеб региона?» — написал он.

Читайте также

Причиной пожара, уничтожившего дом усадьбы Рихтер, могло стать короткое замыкание

Александр Мраморнов призвал руководство Пензенской области на фоне трагедии в Карелии обратить внимание на происшествие трехлетней давности, а Ивана Белозерцева — лично выслушать членов попечительского совета храма святой Аллы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в главном доме усадьбы Надежды Рихтер в селе Старая Потловка Колышлейского района Пензенской области произошел поздно вечером 28 августа 2015 года. В результате него здание сгорело полностью.

Евгений Шилов, занимавший на тот момент должность врио начальника управления культуры и архива региона, заявил, что планируется приложить все усилия к восстановлению усадьбы.

Впоследствии столичные деятели культуры обратились к Ивану Белозерцеву, избранному на пост губернатора Пензенской области, с просьбой оказать содействие в восстановлении усадьбы. В обращении за их подписью выражалась надежда на то, что для вступающего в должность главы региона «это станет делом чести и социальной ответственности перед культурой нашей страны».