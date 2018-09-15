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Виктор Кувайцев рассказал о подвижках в решении проблемы дольщиков

10:30 | 15.09.2018 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Положительная динамика наблюдается в вопросе снятия обременений с земельных участков в Пензе, которые выбрали застройщики, планирующие взамен достроить проблемные многоквартирные дома. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Виктор Кувайцев рассказал о подвижках в решении проблемы дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Город достиг мирного соглашения с некоторыми правообладателями помещений в части освобождения квартир. […] На улице Володарского здание уже снесли, это позволит решить вопрос достройки дома на улице 8 Марта», — проинформировал он участников рабочей встречи в администрации Железнодорожного района Пензы, которая состоялась под руководством председателя правительства региона Николая Симонова в минувшую пятницу, 14 сентября.

По его словам, в ближайшее время будет освобожден участок на улице Воровского, 11, который застройщик выбрал в обмен на ввод в эксплуатацию ЖК «Райки», сообщает пресс-служба мэрии.

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