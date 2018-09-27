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Почти 17 тыс. юных жителей Пензы отдохнули в летних лагерях

16:41 | 27.09.2018 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Почти 17 тыс. детей, проживающих в Пензе, отдохнули в пришкольных и загородных лагерях, санаториях и пансионате с лечением «Приморский» за счет средств бюджетов различных уровней и родительской платы в период оздоровительной кампании 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Почти 17 тыс. юных жителей Пензы отдохнули в летних лагерях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, почти 6 тыс. 760 несовершеннолетних побывали в пензенских загородных лагерях, свыше 10 тыс. — в пришкольных, 160 — в «Приморском».

Кроме того, 176 детей будут направлены на отдых в санатории «Нива» и «Надежда» в осенний период.

На базе образовательных учреждений летом была организована практика для учащихся. Временно трудоустроено 475 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 56 — за счет средств бюджета Пензы.

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