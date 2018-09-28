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В Пензе депутаты проверят деятельность НКО, занимающих муниципальные помещения

14:48 | 28.09.2018 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы проверят, как некоммерческие организации используют переданные им в безвозмездное пользование муниципальные помещения. Об этом сообщил глава города Николай Тактаров в ходе 49-й очередной сессии в пятницу, 28 сентября.

В Пензе депутаты проверят деятельность НКО, занимающих муниципальные помещения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вопросом о соответствии реальной деятельности НКО и заявленной в документах задался депутат от округа №14, председатель президиума областной коллегии адвокатов «Советник» Алексей Шуварин.

«Получается, что НКО предоставлено 28 помещений в безвозмездное пользование. Скажите, пожалуйста, а у Вас какая-то обратная связь с этими НКО есть в части того, какие функции для муниципалитета, для жителей города Пензы они выполнили? Или у Вас такой информации нет?» — поинтересовался Алексей Шуварин у заместителя главы городской администрации Владимира Попкова.

Депутат отметил, что «имущественная поддержка — это прежде всего деньги налогоплательщиков», которые должны тратиться не впустую.

В связи с этим Николай Тактаров предложил народным избранникам лично убедиться в том, что помещения используются по назначению.

«Я думаю, может быть, есть смысл и нам, депутатам, тоже пару-тройку мест посетить и посмотреть, что было в декларации, в заявлении, когда мы предоставляли то или иное помещение, и что по факту», — сказал глава Пензы.

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