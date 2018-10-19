Новый глава пензенского следственного управления СКР начал поездки по районам Общество

Нижний Ломов, 19 октября 2018. PenzaNews. Новый руководитель следственного управления СКР по Пензенской области полковник юстиции Дмитрий Матушкин начал проведение выездных приемов граждан с Нижнего Ломова в минувший четверг, 18 октября.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, мероприятие было организовано на базе межрайонного следственного отдела.

Затем Дмитрий Матушкин провел рабочую встречу с председателем Нижнеломовского районного суда Виталием Симакиным.

В завершение руководитель следственного управления посетил нижнеломовский детский дом-интернат для воспитанником с физическими недостатками. В его поле зрения оказались условия проживания и воспитания несовершеннолетних, а также вопросы профилактики преступлений в отношении детей.

Следующий прием граждан состоится в Каменке в пятницу, 19 октября. Он пройдет с 10.00 до 12.00.