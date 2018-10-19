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Новый глава пензенского следственного управления СКР начал поездки по районам

09:17 | 19.10.2018 | Общество

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Нижний Ломов, 19 октября 2018. PenzaNews. Новый руководитель следственного управления СКР по Пензенской области полковник юстиции Дмитрий Матушкин начал проведение выездных приемов граждан с Нижнего Ломова в минувший четверг, 18 октября.

Новый глава пензенского следственного управления СКР начал поездки по районам

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, мероприятие было организовано на базе межрайонного следственного отдела.

Затем Дмитрий Матушкин провел рабочую встречу с председателем Нижнеломовского районного суда Виталием Симакиным.

В завершение руководитель следственного управления посетил нижнеломовский детский дом-интернат для воспитанником с физическими недостатками. В его поле зрения оказались условия проживания и воспитания несовершеннолетних, а также вопросы профилактики преступлений в отношении детей.

Следующий прием граждан состоится в Каменке в пятницу, 19 октября. Он пройдет с 10.00 до 12.00.

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