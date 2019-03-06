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Задолжавший около 1 млн. рублей мужчина прятал тягач на стоянке жены в Пензе

10:48 | 06.03.2019 | Общество

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Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Судебные приставы, занимавшиеся розыском имущества жителя Пензенской области, задолжавшего 950 тыс. рублей, нашли принадлежащий ему тягач «Volvo» на стоянке большегрузных автомобилей, которая оформлена на его супругу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

Задолжавший около 1 млн. рублей мужчина прятал тягач на стоянке жены в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Должник не предоставлял автомобиль для осмотра, поясняя, что сдал его в утилизацию. Однако в ходе разыскных мероприятий были получены сведения о передвижении данной машины по дорогам близлежащих областей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после анализа сведений, полученных из систем «Поток», «Паутина» и «Безопасный город», было установлено местонахождение тягача, на который в итоге наложен арест.

«Он изъят сотрудниками полиции в рамках уголовного дела», — уточнила Яна Загребельная.

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