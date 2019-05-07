Общественный транспорт доставит пензенцев после фейерверка 9 мая в разные районы города Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. 22 автобуса, 28 маршрутных такси и шесть троллейбусов доставят жителей Пензы в разные районы города после фейерверка в День Победы, 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общественный транспорт будет подан на улицу Суворова — неподалеку от Юбилейной площади, которая станет основным местом торжеств во второй половине дня.

Ожидается, что жителей будут ждать троллейбусы №7 и №6, а также транспорт, следующий по маршрутам №№82С, 99, 54, 30, 89, 34, 5, 4, 66, 70, 63 и 25.

Читайте также

На Юбилейной площади 9 мая пензенцев ждут гармонисты, поэзия Окуджавы и фейерверк

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в первой половине дня основным местом торжеств в честь 9 Мая станет монумент воинской и трудовой славы пензенцев.

В 10.30 с улицы Коммунистической по проспекту Победы начнет движение колонна «Бессмертного полка».

В 11.30 у монумента состоится торжественный митинг, в ходе которого будет показан театрализованный пролог «Наша Победа».

На 13.00 намечена ежегодная легкоатлетическая эстафета.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, после этого торжества переместятся на Юбилейную площадь. В 16.30 там будет организован фестиваль гармонистов «Песни Победы», в 20.00 — театрализованное представление «Народный театр – народной Победе», основанное на военной поэзии Булата Окуджавы, а в 22.00 состоится фейерверк.