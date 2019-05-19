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День города в Заречном будут отмечать три дня

09:33 | 19.05.2019 | Общество

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Заречный, 19 мая 2019. PenzaNews. Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Заречном Пензенской области с 24 по 26 мая.

День города в Заречном будут отмечать три дня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В пятницу вблизи музейно-выставочного центра будет торжественно открыт памятник созидателям города. Кроме того, в этот день состоится чествование жителей, занесенных на доску почета. Вечером впервые в истории Заречного известные люди города повторно сыграют благотворительный спектакль «Помогите Айболиту».

В субботу жителей ждет насыщенная праздничная программа.

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Утром пройдет шествие трудовых коллективов. Торжества продолжатся в центральном парке культуры и отдыха «Заречье», где будут действовать различные театральные площадки.

Также состоится мероприятие «День лося». В зоне отдыха «Лесная» будут организованы разнообразные развлечения, в том числе квест «Лосиная тропа» и семейная викторина.

Кроме того, в программе праздника — «День массового футбола», чемпионат «Школы Росатома» и финал городского шоу-проекта «Хоровая ассамблея».

Вечером по традиции на стадионе будет дан концерт, в программу которого включены хиты разных десятилетий.

Финальным аккордом праздника станет фейерверк.

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