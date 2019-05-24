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Заслуженный строитель Николай Кононенко скончался на 79-м году жизни

11:49 | 24.05.2019 | Общество

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Заречный, 24 мая 2019. PenzaNews. Заслуженный строитель России Николай Кононенко скончался на 79-м году жизни в минувший четверг, 23 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении общественных связей Заречного Пензенской области.

Заслуженный строитель Николай Кононенко скончался на 79-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прощание с покойным состоится 27 мая с 12.00 до 13.00 в новом ритуальном зале», — уточнили в учреждении, добавив, что Николай Кононенко будет похоронен на городском кладбище.

Представители администрации и собрания представителей Заречного выразили глубокие соболезнования семье и близким заслуженного строителя.

Кононенко Николай Семенович родился в селе Малый Муйнак Атбасарского района Целиноградской области Казахской ССР 21 февраля 1941 года.

В 1978 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «Строительные и дорожные машины».

В 1961 году начал трудовую деятельность водителем управления автомобильного транспорта семипалатинского управления строительства. Впоследствии работал механиком, инженером-механиком, главным инженером и занимал другие должности.

С 1987 трудился в Пензе-19 главным инженером, начальником «ПУС», генеральным директором ОАО «ПУС». Внес большой вклад в строительство города.

Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работал там начальником управления механизации и автотранспорта.

Был награжден двумя орденами Дружбы народов, орденами «Знак Почета» и преподобного Сергия Радонежского, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», медалью святого князя Даниила Московского.

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