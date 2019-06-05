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Мэр назвал дежурство на площади и набережной в Пензе временной мерой

11:16 | 05.06.2019 | Общество

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Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Дежурство на площади имени В.И. Ленина и набережной реки Суры в Пензе введено для сохранения порядка как временная мера. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Мэр назвал дежурство на площади и набережной в Пензе временной мерой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы несколько замечаний сделали нашим согражданам в городе. С помощью правоохранительных органов в том числе, договорились, чтобы нам сберечь то, что мы имеем, хорошо оформлено и объекты, в которые мы уже вложили много денег, организовать дежурство. Это такая временная, наверное, мера», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 5 июня.

Виктор Кувайцев с сожалением констатировал, что по-другому в Пензе сохранить порядок на обновленных территориях не получается.

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«Надо приучить людей к тому, что мы за этим имуществом смотрим, наблюдаем и все их негативные действия пресекаем. […] Одно безобразное поведение привело к тому, что исписали, потом практически испортили одну из лавочек для отдыха», — добавил мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 июня в ходе осмотра территорий глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать дежурство на реконструированной части набережной реки Суры и обновленной площади имени В.И. Ленина из-за того, что отдыхающие часто бросают мусор и портят уличную мебель и элементы благоустройства.

К контролю за порядком привлекли дружинников и представителей правоохранительных органов.

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