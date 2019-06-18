Более 30 человек обратились с вопросами в ходе приема граждан в Чемодановке Общество

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. 32 человека обратились с волнующими вопросами в ходе приема граждан, состоявшегося в здании дома культуры села Чемодановка Пензенской области в минувший понедельник, 17 июня.

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В нем приняли участие руководитель третьего следственного управления ГСУ СКР Григорий Житенев, руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин, прокурор области Наталья Канцерова, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов и и.о. уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяна Казеева.

Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Пензенской области, людей волновали проблемы обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений.

«Также обратившимися заданы вопросы социального характера, касающиеся благоустройства населенных пунктов, состояния автодорог и иных проблем, значимых для местных жителей», — добавляется в пресс-релизе.