Поступила вакцина для иммунизации жителей Пензенской области старше 60 лет Общество

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Вакцина против пневмококковой инфекции для проведения иммунизации пациентов в возрасте старше 60 лет распределена в медицинские организации Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным министерства, в первую очередь вакцинация коснется пациентов, страдающих сахарным диабетом, имеющих в анамнезе хроническую обструктивную легочную болезнь, бронхоэктатическую болезнь, астму или астматический статус, поскольку они чаще всего подвержены простудным заболеваниям.

Кроме пожилых людей, находящихся в учреждениях социальной защиты стационарного типа, вакцина для которых поступила ранее, будут привиты 16 тыс. 830 жителей Пензенской области старше 60 лет.

Иммунизацию планируется завершить в сентябре.

Противопневмококковая вакцина для иммунизации взрослого населения из групп риска закупается в Пензенской области за счет регионального бюджета с 2015 года. За четыре года привиты более 37 тыс. жителей старшей возрастной группы.