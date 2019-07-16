EN
11:25:20 Вторник, 16 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Поступила вакцина для иммунизации жителей Пензенской области старше 60 лет

10:43 | 16.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Вакцина против пневмококковой инфекции для проведения иммунизации пациентов в возрасте старше 60 лет распределена в медицинские организации Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Поступила вакцина для иммунизации жителей Пензенской области старше 60 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным министерства, в первую очередь вакцинация коснется пациентов, страдающих сахарным диабетом, имеющих в анамнезе хроническую обструктивную легочную болезнь, бронхоэктатическую болезнь, астму или астматический статус, поскольку они чаще всего подвержены простудным заболеваниям.

Кроме пожилых людей, находящихся в учреждениях социальной защиты стационарного типа, вакцина для которых поступила ранее, будут привиты 16 тыс. 830 жителей Пензенской области старше 60 лет.

Иммунизацию планируется завершить в сентябре.

Противопневмококковая вакцина для иммунизации взрослого населения из групп риска закупается в Пензенской области за счет регионального бюджета с 2015 года. За четыре года привиты более 37 тыс. жителей старшей возрастной группы.

Загрузка...
Читайте также
В пензенском селе впервые за 80 лет совершена литургия В Заречном женщина-водитель госпитализирована после ДТП
Продажа мебели обернулась для жительницы Пензы потерей 200 тыс. рублей Для пензенских художников организуют железнодорожный тур на пленэр в Самару
Митрополит Серафим ознакомился с положением дел в Кузнецкой епархии Житель Пензы проведет 8,5 лет в колонии за убийство знакомого
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама