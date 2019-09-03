Ульяновские специалисты ознакомились с работой центра в Кичкилейке Общество

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Делегация Ульяновской области, в состав которой вошли специалисты министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, сотрудники подведомственных и общественных организаций, а также молодые люди с ограниченными возможностями здоровья и их родители, ознакомились в Кичкилейке с работой пензенского областного социально-реабилитационного центра, на базе которого действует корпус для сопровождаемого проживания инвалидов.

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Как сообщает пресс-служба Минтруда Пензенской области, тренер отделения учебного сопровождаемого проживания Дмитрий Калашников и его подопечные провели для гостей мастер-класс по спортивным настольным играм и адаптивной физкультуре.

Затем представитель Пензенской и Ульяновской областей в ходе круглого стола обсудили вопросы взаимодействия в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве.