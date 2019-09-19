В Пензе прошли антитеррористические учения «Молния-2019» Общество

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Антитеррористические учения «Молния-2019» прошли под руководством Оперативного штаба в Пензенской области в поселке Монтажный на территории ФГКУ «Комбинат «Утес».

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

По легенде, неизвестные лица произвели минирование одного из технологических узлов пожаровзрывоопасного объекта, совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт воинской части и обстреляли топливные резервуары из ручных гранатометов.

На место «происшествия» по тревоге прибыли подразделения всех экстренных служб. Они организовали эвакуацию персонала комбината и поиск «террористов».

По решению руководителя Оперативного штаба в границах города Пензы был условно введен режим контртеррористической операции (КТО), на подразделения группировки возложены дополнительные функциональные обязанности.

В рамках действия режима КТО были организованы мероприятия по информированию населения о мерах безопасности и принятых госорганами усилиях по минимизации и ликвидации последствий условного теракта.

Проведено «разминирование» взрывных устройств. Организован поиск «преступников» с использованием служебных собак и беспилотных летательных аппаратов. При участии спецподразделений силовых ведомств проведены оперативно-боевые мероприятия по обезвреживанию «злоумышленников».

Во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Пензенской области и другими ведомствами отработаны действия по локализации последствий условного подрыва склада хранения хлора, эвакуации пострадавших и ликвидации возгорания нефтепродуктов.

По окончании учений, продлившихся два дня — 17 и 18 сентября, были подведены их итоги и выработаны меры по дальнейшему повышению качества проведения антитеррористических мероприятий, сообщает пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области.