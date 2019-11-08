В Нижнем Ломове для медработников приобретено семь квартир в строящемся доме Общество

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Семь квартир — шесть однокомнатных и одна двухкомнатная — приобретены за счет средств бюджета Пензенской области для медработников в трехэтажном доме, строительство которого завершается на улице Маяковского в городе Нижнем Ломове. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Планируется, что жилье там также получат граждане, имеющие статус детей-сирот, и сотрудник районного дома культуры.

Ввести дом в эксплуатацию намечено до конца 2019 года.

Всего в нем предусмотрено 30 квартир: 18 однокомнатных и 12 двухкомнатных.

При проектировании были учтены все требования, предъявляемые к жилью стандартного класса, в их числе — площадь квартир и мест общего пользования, инженерное оснащение, обустройство прилегающего земельного участка.