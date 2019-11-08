EN
11:58:51 Пятница, 8 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнем Ломове для медработников приобретено семь квартир в строящемся доме

10:38 | 08.11.2019 | Общество

Печать

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Семь квартир — шесть однокомнатных и одна двухкомнатная — приобретены за счет средств бюджета Пензенской области для медработников в трехэтажном доме, строительство которого завершается на улице Маяковского в городе Нижнем Ломове. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Нижнем Ломове для медработников приобретено семь квартир в строящемся доме

Фото: Pnzreg.ru

Планируется, что жилье там также получат граждане, имеющие статус детей-сирот, и сотрудник районного дома культуры.

Ввести дом в эксплуатацию намечено до конца 2019 года.

Всего в нем предусмотрено 30 квартир: 18 однокомнатных и 12 двухкомнатных.

При проектировании были учтены все требования, предъявляемые к жилью стандартного класса, в их числе — площадь квартир и мест общего пользования, инженерное оснащение, обустройство прилегающего земельного участка.

Загрузка...
Читайте также
«Праздник первых побед» пройдет в Пензе в преддверии Международного дня недоношенных детей Наталья Канцерова проведет личный прием граждан в Пензе
Полиция разыскивает подозреваемого с татуировкой в виде смерти с косой «Дизель» в Пензе разгромил «Хумо» из Ташкента со счетом 7:1
В пензенском Заксобрании пройдет цикл выставок «Великая история великой страны» В Пензе открыта выставка документов «Русские оружейники»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама