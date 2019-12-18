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Елена Павлова назначена замглавы пензенского управления СКР

09:05 | 18.12.2019 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Полковник юстиции Елена Павлова, которая ранее возглавляла организационно-контрольный отдел следственного управления СКР по Удмуртии, назначена на должность заместителя руководителя СУ СКР по Пензенской области.

Елена Павлова назначена замглавы пензенского управления СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, соответствующий приказ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал 16 декабря.

Павлова Елена Владимировна родилась в Казахской СССР в 1965 году.

В 1987 году начала службу в органах прокуратуры. Работала следователем прокуратуры Киясовского района Удмуртии, прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры республики, прокурором отдела по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Удмуртии, заместителем прокурора Октябрьского района Ижевска, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания следственного управления прокуратуры республики.

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В 2007 году назначена на должность руководителя отдела по организации приема граждан, документационному, организационно-аналитическому, информационно-статистическому и методико-правовому обеспечению следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Удмуртии.

С 2009 года была старшим помощником руководителя управления по контрольно-организационным вопросам и правовому обеспечению следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Удмуртии.

В 2011 году возглавила организационно-контрольный отдел следственного управления СКР по Удмуртии.

Награждена медалями «За усердие в службе», «Ветеран следственных органов», знаком отличия «За верность закону» I степени, почетной грамотой председателя Следственного комитета России.

Почетный сотрудник СКР, почетный работник прокуратуры России, заслуженный юрист Удмуртии.

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