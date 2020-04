Иван Белозерцев обратился к пензенцам в связи с продлением ограничений из-за коронавируса

View this post on Instagram

Дорогие земляки! Ситуация непростая, число заболевших новой коронавирусной инфекцией растет, пик эпидемии еще не пройдет, на пределе возможностей работает вся система здравоохранения. Вместе с тем, с завтрашнего дня приступают к работе организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги – строго по предварительной записи, с обслуживанием не более одного человека в зале и соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил. Также приступают к работе с 1 мая организации, занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирных домов, магазины, торгующие садово-огородной техникой и инвентарем, запчастями для них, семенами, саженцами, рассадой, удобрениями, средствами защиты от насекомых и грызунов. Официально открывается дачный сезон. С 1 мая будут курсировать дачные автобусы. Гражданам необходимо соблюдать все профилактические меры, избегать контактов с соседями, соблюдать социальное дистанцирование. Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах. Уважаемые жители Пензенской области! Прошу со всей ответственностью относиться к необходимым правилам, которые помогут нам приблизить окончание эпидемии коронавируса. Выход из режима повышенной готовности будет постепенным. Берегите себя и своих близких! . . . #стопкоронавирус #Пенза #дачи #масочныйрежим #парикмахеры