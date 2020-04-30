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АКТУАЛЬНО Основные ограничения из-за коронавируса в Пензенской области продлены по 11 мая

Иван Белозерцев обратился к пензенцам в связи с продлением ограничений из-за коронавируса

19:53 | 30.04.2020 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с продлением по 11 мая основных ограничений, введенных на территории региона в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Иван Белозерцев обратился к пензенцам в связи с продлением ограничений из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с указом президента Российской Федерации, в Пензенской области продлен режим повышенной готовности до 11 мая включительно. Ситуация непростая. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией растет. Пик эпидемии еще не пройден», — пояснил глава региона.

Он отметил, что «на пределе возможностей работает вся система здравоохранения».

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Основные ограничения из-за коронавируса в Пензенской области продлены по 11 мая

«Вместе с тем с завтрашнего дня приступают к работе организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги. Строго по предварительной записи, с обслуживанием не более одного человека в зале и с соблюдением строгих санитарных правил. Также приступают к работе с 1 мая организации, занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирных домов, магазины, торгующие садово-огородной техникой, инвентарем, запчастями для них, семенами, саженцами, рассадой, удобрениями, средствами защиты от насекомых и грызунов», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что 1 мая в Пензенской области стартует дачный сезон.

«Гражданам необходимо соблюдать все профилактические меры, избегать контактов с соседями, соблюдать социальное дистанцирование», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в регионе вводится обязательный масочный режим в общественных местах и в транспорте.

«Уважаемые земляки, прошу вас со всей ответственностью относиться к необходимым правилам, которые помогут нам приблизить окончание эпидемии коронавируса. Берегите себя и своих близких», — подытожил он.

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Дорогие земляки! Ситуация непростая, число заболевших новой коронавирусной инфекцией растет, пик эпидемии еще не пройдет, на пределе возможностей работает вся система здравоохранения. Вместе с тем, с завтрашнего дня приступают к работе организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги – строго по предварительной записи, с обслуживанием не более одного человека в зале и соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил. Также приступают к работе с 1 мая организации, занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирных домов, магазины, торгующие садово-огородной техникой и инвентарем, запчастями для них, семенами, саженцами, рассадой, удобрениями, средствами защиты от насекомых и грызунов. Официально открывается дачный сезон. С 1 мая будут курсировать дачные автобусы. Гражданам необходимо соблюдать все профилактические меры, избегать контактов с соседями, соблюдать социальное дистанцирование. Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах. Уважаемые жители Пензенской области! Прошу со всей ответственностью относиться к необходимым правилам, которые помогут нам приблизить окончание эпидемии коронавируса. Выход из режима повышенной готовности будет постепенным. Берегите себя и своих близких! . . . #стопкоронавирус #Пенза #дачи #масочныйрежим #парикмахеры

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