Иван Белозерцев обратился к пензенцам в связи с продлением ограничений из-за коронавируса

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с продлением по 11 мая основных ограничений, введенных на территории региона в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«Вместе с тем с завтрашнего дня приступают к работе организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги. Строго по предварительной записи, с обслуживанием не более одного человека в зале и с соблюдением строгих санитарных правил. Также приступают к работе с 1 мая организации, занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирных домов, магазины, торгующие садово-огородной техникой, инвентарем, запчастями для них, семенами, саженцами, рассадой, удобрениями, средствами защиты от насекомых и грызунов», — сказал Иван Белозерцев.
Губернатор добавил, что 1 мая в Пензенской области стартует дачный сезон.
«Гражданам необходимо соблюдать все профилактические меры, избегать контактов с соседями, соблюдать социальное дистанцирование», — подчеркнул глава региона.
«Уважаемые земляки, прошу вас со всей ответственностью относиться к необходимым правилам, которые помогут нам приблизить окончание эпидемии коронавируса. Берегите себя и своих близких», — подытожил он.