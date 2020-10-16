В Пачелмском районе у собственника изъято более 165 га земель сельхозназначения Общество

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Пачелмский районный суд Пензенской области принял решение изъять у собственника шесть земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 165 га.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте государственного имущества региона, гражданин являлся владельцем данных земельных участков в Пачелмском районе с видом разрешенного использования для сельхозпроизводства с 2008 года.

«В период с 2016 по 2019 годы в ходе проверок, проведенных в отношении гражданина как собственника сельхозземель управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, был выявлен ряд серьезных нарушений земельного законодательства. Выписанные в его адрес предписания об устранении выявленных нарушений исполнены не были», — сказали в ведомстве.

В департаменте добавили, что в связи с этим 25 июня 2020 года от управления Россельхознадзора поступили материалы административных дел, подтверждающие тот факт, что собственник не устранил нарушение земельного законодательства, выразившееся в неиспользовании шести участков сельскохозяйственного назначения в течение трех лет.

«25 августа департамент государственного имущества Пензенской области обратился в Пачелмский районный суд с исковыми требованиями об изъятии земельных участков для продажи с публичных торгов в связи с их ненадлежащим использованием. 22 сентября суд полностью удовлетворил исковые требования», — отметили в ведомстве.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Пачелмского районного суда, ответчиком по данному делу выступал Алексей Захаров.