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УМИ предоставит в аренду «Стройзаказчику» участок на улице Антонова для достройки паркинга

11:32 | 03.03.2021 | Общество

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Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Управление муниципального имущества Пензы в соответствии с решением Арбитражного суда Пензенской области от 13 января 2021 года предоставит ООО «Стройзаказчик» земельный участок на улице Антонова площадью 3 тыс. 661 кв. метр с разрешенным использованием «Паркинги» в аренду на три года для завершения строительства объекта, находящегося вблизи дома №47.

УМИ предоставит в аренду «Стройзаказчику» участок на улице Антонова для достройки паркинга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Суд признал незаконным решение администрации Пензы, оформленное письмом мэра от 9 июня 2020 года, об отказе обществу с ограниченной ответственностью в удовлетворении заявления о предоставлении в аренду для завершения строительства указанного земельного участка с кадастровым номером 58:29:2009005:13850.

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Мэрия с данным решением не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, изучив обстоятельства дела, счел решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

«Решение Арбитражного суда Пензенской области от 13 января 2021 года по делу №А49-7770/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в постановлении от 2 марта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в настоящее время договор аренды направлен застройщику для подписания.

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