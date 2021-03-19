В Пензе завершена двухдневная тренировка газодымозащитников в теплодымокамере Общество

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Двухдневная тренировка газодымозащитников пензенского территориального пожарно-спасательного гарнизона прошла на базе специализированной пожарно-спасательной части.

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Занятия проводились в передвижной теплодымокамере, доставленной в Пензу из Мордовии.

Пожарные заходили внутрь в полной боевой экипировке в составе звеньев газодымозащитной службы из трех человек.

Внутри им предстояло преодолеть систему лабиринтов, переходов, тоннелей и выполнить определенные задания. При этом тренировка сопровождалась звуковыми и световыми эффектами, а само помещение было заполнено театральным дымом.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, подобные занятия проводятся на постоянной основе с целью повышения боеготовности сотрудников, при этом маршруты и задания все время меняются.