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В Пензе 20 июня изменят движение общественного транспорта из-за велогонки

09:00 | 16.06.2021 | Общество

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Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Схемы движения маршрутов общественного транспорта №№1, 1Т, 5, 8, 9М, 29, 30, 33, 39, 63, 68, 75, 77 и 93 будут изменены в Пензе в предстоящее воскресенье, 20 июня, с 7.00 до 19.00 в связи с проведением чемпионата России по велоспорту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе 20 июня изменят движение общественного транспорта из-за велогонки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Маршрутки №1 и №9М от улицы Лермонтова направятся по улицам Куйбышева, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Вишневой, Кижеватова, Окружной, Мира и далее в обратном направлении.

Маршрутки №5 и №29 от улицы Кирова поедут по улицам Карла Маркса, Советской, Лермонтова, Кирова и далее в обратном направлении.

Маршрутки №1Т от улицы Пушкина будут двигаться по улицам Кулакова, Суворова, Плеханова, Октябрьской, Володарского, Суворова, Кулакова, Пушкина и далее по маршруту.

Маршрутки №30 от улицы Окружной направятся по улицам Калинина, Свердлова и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки №33 от улицы Пушкина поедут по улицам Кулакова, Суворова, Володарского и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки №39 от улицы Пушкина будут двигаться по улицам Кулакова, Суворова, Володарского, Максима Горького, Кирова, Лермонтова, Куйбышева, Тамбовской и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки №63 от улицы Пушкина будут следовать по улицам Кулакова, Суворова, Плеханова, Октябрьской, Володарского, Бакунина и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки №68 от улицы Лермонтова поедут по улицам Куйбышева, Тамбовской и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки №75 от улицы Лермонтова будут двигаться по улицам Куйбышева, Тамбовской, Водопьянова и далее по маршруту в обратном направлении.

Маршрутки №77 от улицы Окружной направятся по улицам Кижеватова, Вишневой, Ново-Тамбовской, Тамбовской, Куйбышева, Лермонтова и далее по маршруту.

Маршрутки №93 от улицы Лермонтова будут следовать по улицам Куйбышева, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Вишневой, Кижеватова, Окружной, Зеленодольской и далее в обратном направлении.

Движение автобусного маршрута №8 будет приостановлено.

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