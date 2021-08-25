Купцов и Кондратьев выиграли гранты на форуме «iВолга» Общество

Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Двое представителей Пензенской области — Илья Купцов и Руслан Кондратьев — выиграли гранты в размере 1,1 млн. и 700 тыс. рублей соответственно по итогам конкурса проектов, состоявшегося в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Суммы будут удвоены за счет бюджета Пензенской области», — отмечается в тексте.

Согласно представленным данным, Илья Купцов отличился в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм» с проектом «Познавая Сурский край: школа информационного волонтерства в сфере туризма».

Руслан Кондратьев отмечен в номинации «Развитие социальных лифтов», в которой он заявил проект «Школа робототехники в районах Пензенской области «Роботрек».