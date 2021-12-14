На новогодние праздники назначены дополнительные поезда в Москву Общество

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Дополнительные поезда в Москву назначены на Куйбышевской магистрали в период с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Дополнительные поезда запланированы по направлениям «Самара — Москва», «Пенза — Москва», «Уфа — Москва» (через Самару), «Уфа — Москва» (через Ульяновск), «Москва — Димитровград», «Москва — Тольятти», «Орск — Москва — Орск» (через Самару)», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах.

«В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличения количества дополнительных рейсов либо включения дополнительных вагонов в уже назначенные составы», — добавляется в пресс-релизе.