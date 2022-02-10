EN
12:24:20 Четверг, 10 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Внесены изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в Пензенской области

126 молодых семей в Пензенской области получат господдержку на приобретение жилья

09:00 | 10.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. 126 молодых семей в возрасте до 35 лет в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» улучшат свои жилищные условия в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

126 молодых семей в Пензенской области получат господдержку на приобретение жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На эти цели предусмотрено 92 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 26,3 млн. рублей, бюджета Пензенской области — 29,8 млн. рублей и средства бюджетов муниципальных образований — 35,9 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что до 1 марта органами местного самоуправления Пензенской области осуществляется выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

«На сегодняшний день обладателями свидетельств стали 97 молодых семей», — уточняется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Промышленное производство в Пензенской области в 2021 году выросло на 0,1% Завод глубокой переработки индейки «Дамате» произвел 3 тыс. тонн продукции в 2021 году
В Пензенской области за сутки подтверждено 2 тыс. 150 случаев заражения коронавирусом В Пензе перед судом предстанет бывший директор филиала «Оборонлеса»
В Пензенской области за неделю зарегистрировано около 8,9 тыс. случаев ОРВИ В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 917 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама