126 молодых семей в Пензенской области получат господдержку на приобретение жилья Общество

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. 126 молодых семей в возрасте до 35 лет в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» улучшат свои жилищные условия в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

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«На эти цели предусмотрено 92 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 26,3 млн. рублей, бюджета Пензенской области — 29,8 млн. рублей и средства бюджетов муниципальных образований — 35,9 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что до 1 марта органами местного самоуправления Пензенской области осуществляется выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

«На сегодняшний день обладателями свидетельств стали 97 молодых семей», — уточняется в сообщении.