Шесть сотрудников министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области привлечены к ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах Общество

Пенза, 6 декабря 2022. PenzaNews. Шесть сотрудников министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области по результатам прокурорской проверки привлечены к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах.

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«Прокуратура Пензенской области провела проверку исполнения государственными гражданскими служащими министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона установленной федеральным законодательством обязанности предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. Выявлены факты предоставления некоторыми сотрудниками недостоверных сведений за 2021 год. Ими не указывались полученные доходы в виде пособия по временной нетрудоспособности, доходы супругов от коммерческих организаций, а также сведения о банковских счетах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по результатам проверки министру ЖКХ и ГЗН Пензенской области было внесено представление.

«По итогам его рассмотрения шесть государственных служащих министерства привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений», — сказала собеседница агентства.