В Пензенской области возбуждено дело против жителя Ульяновской области, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение

12:04 | 24.10.2025 | Криминал

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Ульяновской области 1972 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции в Бессоновском районе Пензенской области поддельное водительское удостоверение.

В Пензенской области возбуждено дело против жителя Ульяновской области, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что был лишен права управления транспортными средствами по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ [«Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»]. По истечении срока наказания он предпринял попытку сдать вновь на водительское удостоверение, однако у него не получилось. По этой причине злоумышленник связался с неизвестным в сети интернет и договорился с ним о переделке его старого документа. За оказанную услугу житель Ульяновской области заплатил 27 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


