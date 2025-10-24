В Пензенской области возбуждено дело против жителя Ульяновской области, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение Криминал

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Ульяновской области 1972 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции в Бессоновском районе Пензенской области поддельное водительское удостоверение.

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что был лишен права управления транспортными средствами по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ [«Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»]. По истечении срока наказания он предпринял попытку сдать вновь на водительское удостоверение, однако у него не получилось. По этой причине злоумышленник связался с неизвестным в сети интернет и договорился с ним о переделке его старого документа. За оказанную услугу житель Ульяновской области заплатил 27 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.