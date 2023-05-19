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«Аллея дружбы» открыта на территории ПГУ в рамках форума «Диалог культур»

09:20 | 19.05.2023 | Общество

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Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. «Аллея дружбы» торжественно открыта на территории Пензенского государственного университета в рамках регионального студенческого форума «Диалог культур» в минувший четверг, 18 мая.

«Аллея дружбы» открыта на территории ПГУ в рамках форума «Диалог культур»

Фото: Pnzreg.ru

Вход на аллею украшен арками. Открытая территория разделена на несколько уровней, на которых расположены фонтаны.

Центральным элементом стал памятник «45-й меридиан». Конструкция выполнена в виде глобуса, а 45-й меридиан выделен красной линией.

Венчает аллею малый архитектурный объект с символикой университета.

Обрамляют «Аллею дружбы» стенды с информацией об истории вуза и сегодняшней жизни.

В церемонии открытия принял участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что в ПГУ учатся представители 65 государств.

«Россия — эта такая страна, которая формировалась как многонациональное государство. Кто-то пытается нас учить, как жить, как выстраивать отношения между народами, нациями, расами. Нас этому учить не нужно. Мы в мире и согласии живем уже многие сотни лет. Пусть у нас учатся другие», — сказал он.

По словам руководителя субъекта федерации, одна из задач «Диалога культур» — показать, что «мы как никогда дружны, как никогда вместе».

«Не только народы нашей Российской Федерации, но мы вместе с наибольшей половиной человечества», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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