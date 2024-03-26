Сергей Родионов провел личный прием граждан Общество

Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Сергей Родионов провел личный прием граждан в минувший понедельник, 25 марта.

Фото: Penza.sledcom.ru

Жители дома на улице Калинина в Пензе обратились по поводу дефектов после проведения в 2019 году капитального ремонта крыши, инженерных сетей холодного водоснабжения, водоотведения, тепло- и энергоснабжения.

По данному факту в следственном отделе по Первомайскому району Пензы организовано проведение доследственной проверки.

В ходе личного приема обратившимся гражданам даны разъяснения о ходе процессуальной проверки, обсуждены принимаемые меры по восстановлению их нарушенных прав, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.