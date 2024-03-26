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Сергей Родионов провел личный прием граждан

09:23 | 26.03.2024 | Общество

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Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Сергей Родионов провел личный прием граждан в минувший понедельник, 25 марта.

Сергей Родионов провел личный прием граждан

Фото: Penza.sledcom.ru

Жители дома на улице Калинина в Пензе обратились по поводу дефектов после проведения в 2019 году капитального ремонта крыши, инженерных сетей холодного водоснабжения, водоотведения, тепло- и энергоснабжения.

По данному факту в следственном отделе по Первомайскому району Пензы организовано проведение доследственной проверки.

В ходе личного приема обратившимся гражданам даны разъяснения о ходе процессуальной проверки, обсуждены принимаемые меры по восстановлению их нарушенных прав, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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