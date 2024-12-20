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Денис Соболев поздравил с праздником работников органов безопасности

10:13 | 20.12.2024 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил с праздником работников органов безопасности

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Вы стоите на передовой борьбы с преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, терроризмом, геноцидом, коррупцией и политическим экстремизмом. И хотя за время своего существования ваша служба не раз подвергалась реформированию и меняла свои названия, служащих ведомства всегда отличали высокий уровень профессионализма, компетентность, целеустремленность, стойкость, самоотверженность и верность принципам», — отметил Денис Соболев.

Спикер гордумы поблагодарил работников органов безопасности за нелегкий труд и подчеркнул, что свой служебный долг они выполняют с честью и достоинством.

«Убежден, что, опираясь на опыт предыдущих поколений, вы и впредь будете эффективно и на высоком уровне решать все задачи, стоящие перед вами», — добавил он.

«Желаю каждому из вас счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, твердости характера и во всех делах оперативной удачи!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.

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