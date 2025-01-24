Ассоциация промышленников возьмет шефство над площадкой по оказанию медпомощи военнослужащим — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Ассоциация промышленников Пензенской области возьмет шефство над площадкой по оказанию медицинской помощи военнослужащим, которая создана на базе одного из учреждений здравоохранения региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Шефство над площадкой, которую мы развернули для оказания медицинской помощи военнослужащим, возьмет ассоциация промышленников Пензенской области. Договорились об этом [...] с участниками объединения», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания ассоциации, которое состоялось в круглом зале правительства Пензенской области в минувший четверг, 23 января.

«Уверен, организация станет надежной опорой нашим бойцам на период лечения и реабилитации», — добавил Олег Мельниченко.