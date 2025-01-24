17:56:20 Пятница, 24 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ассоциация промышленников возьмет шефство над площадкой по оказанию медпомощи военнослужащим — Олег Мельниченко

09:00 | 24.01.2025 | Общество

Печать

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Ассоциация промышленников Пензенской области возьмет шефство над площадкой по оказанию медицинской помощи военнослужащим, которая создана на базе одного из учреждений здравоохранения региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ассоциация промышленников возьмет шефство над площадкой по оказанию медпомощи военнослужащим — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Шефство над площадкой, которую мы развернули для оказания медицинской помощи военнослужащим, возьмет ассоциация промышленников Пензенской области. Договорились об этом [...] с участниками объединения», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания ассоциации, которое состоялось в круглом зале правительства Пензенской области в минувший четверг, 23 января.

«Уверен, организация станет надежной опорой нашим бойцам на период лечения и реабилитации», — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
Горшков, Игнатенков и Космачев проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения Пожар в Спасске унес жизнь мужчины
В Пензенской области открыт десятый центр амбулаторной онкологической помощи Жительница Заречного ударила бывшего мужа стулом по голове, возбуждено уголовное дело
Житель Каменки угнал автомобиль знакомой и попал на нем в ДТП Жительница Бессоновки лишилась 1,5 млн. рублей в надежде заработать на спортивных ставках
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама