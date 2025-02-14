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Алексей Качан сообщил о новой мере поддержки многодетных семей, оформивших ипотеку

16:30 | 14.02.2025 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан сообщил о новой мере поддержки многодетных семей, имеющих обязательства по ипотечным жилищным кредитам.

Алексей Качан сообщил о новой мере поддержки многодетных семей, оформивших ипотеку

Фото: Zspo.ru

«В связи с введением на территории Пензенской области меры поддержки по погашению обязательств по ипотечным жилищным кредитам в отношении семей, в которых начиная с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, которая будет распространяться на граждан, проживающих на всей территории Пензенской области, [...] предлагается признать утратившим силу закон Пензенской области, устанавливающий ранее аналогичную меру социальной поддержки, реализация которой предусматривалась в 2024 году и распространялась [...] на граждан, проживающих только на территории муниципальных образований Пензенской области, участвующих в пилотном проекте, направленном на стимулирование рождаемости. Это Земетчинский и Сердобский районы», — сказал он в ходе 25-й очередной сессии Заксобрания региона в пятницу, 14 февраля.

Согласно информации, размещенном на сайте регионального парламента, новая мера поддержки будет реализовываться в рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

В числе обязательных условий ее получения — реализация заемщиком по ипотечному жилищному кредиту права на поддержку согласно федеральному закону №157 от 3 июля 2019 года. Регистрация рождения ребенка должна быть произведена в органах ЗАГС региона, приобретение или строительство объекта недвижимости — осуществлено на территории Пензенской области.

По предварительным расчетам, воспользоваться данной мерой поддержки в 2025 году смогут более 280 семей.

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