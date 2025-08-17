Олег Мельниченко поздравил работников воздушного флота с праздником Общество

Пенза, 17 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников воздушного флота с профессиональным праздником.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Ежегодно в третье воскресенье августа отмечается День воздушного флота России. Это профессиональный праздник летчиков, инженеров-техников, диспетчеров и других сотрудников авиационной сферы. Авиасообщение остается одним из самых востребованных видов транспорта, несмотря на временные трудности, которые связаны с обеспечением безопасности пассажиров. Эта отрасль требует максимальной отдачи, ответственности и профессионализма. Именно такими качествами обладают специалисты российского воздушного флота, в том числе сотрудники пензенского аэропорта», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что в 2024 году аэропорт Пензы принял около 400 тыс. пассажиров.

«Мы будем продолжать наращивать авиаперевозки, в ближайших планах — провести модернизацию аэровокзала», — напомнил он.

Губернатор выразил признательность за добросовестный самоотверженный труд всем занятым в сфере авиаперевозок.

«Желаю сотрудникам и ветеранам отрасли, а также тем, кто пользуется воздушным транспортом, ясного неба, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул Олег Мельниченко.