11:51:14 Вторник, 19 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка по совету мошенника сняла через банкомат более 600 тыс. рублей и отдала их незнакомке

11:02 | 19.08.2025 | Религия

Печать

Пенза, 19 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1949 года рождения после телефонного общения с мошенником сняла через банкомат более 600 тыс. рублей и передала их незнакомой женщине.

В Пензе пенсионерка по совету мошенника сняла через банкомат более 600 тыс. рублей и отдала их незнакомке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонил неизвестный, который выдал себя за сотрудника телекоммуникационной компании и под предлогом продления договора на услуги связи убедил собеседницу назвать паспортные данные и номер СНИЛС.

«После этого заявительнице поступил еще один звонок от неизвестного, который пояснил, что она продиктовала свои личные данные злоумышленникам. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции, мужчина убедил женщину снять все свои денежные средства и передать ему на хранение. Заявительница не догадывалась, что общается с мошенником. Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая через банкомат сняла свои сбережения, приехала на указанное злоумышленником место встречи и передала неизвестной более 600 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело
В Пензе бывшая сотрудница УФНС обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну В аэропорту Пензы сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Житель Шемышейского района подозревается в незаконном хранении взрывчатых веществ В Пензе задержан подозреваемый в присвоении имущества и денег компании по организации научно-развлекательных мероприятий
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама