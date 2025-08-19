В Пензе пенсионерка по совету мошенника сняла через банкомат более 600 тыс. рублей и отдала их незнакомке Религия

Пенза, 19 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1949 года рождения после телефонного общения с мошенником сняла через банкомат более 600 тыс. рублей и передала их незнакомой женщине.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонил неизвестный, который выдал себя за сотрудника телекоммуникационной компании и под предлогом продления договора на услуги связи убедил собеседницу назвать паспортные данные и номер СНИЛС.

«После этого заявительнице поступил еще один звонок от неизвестного, который пояснил, что она продиктовала свои личные данные злоумышленникам. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции, мужчина убедил женщину снять все свои денежные средства и передать ему на хранение. Заявительница не догадывалась, что общается с мошенником. Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая через банкомат сняла свои сбережения, приехала на указанное злоумышленником место встречи и передала неизвестной более 600 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».