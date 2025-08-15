Стало известно, где появятся уличные точки доступа Wi-Fi в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, где в Пензе планируется оборудовать уличные точки доступа Wi-Fi.

«По моему поручению в Пензе создают точки раздачи Wi-Fi. Начали с главной улицы областного центра — Московской», — написал он в своем Telegram-канале в минувший четверг, 14 августа.

Глава региона добавил, что также будут проведены соответствующие работы в скверах на улице Славы и «Могилевский дворик», парке «Комсомольский» и детском парке, в районе планетария, на Юбилейной площади, на объектах транспортной инфраструктуры — в аэропорту, на железнодорожном вокзале Пенза-I и на автовокзале.

«Возможно, точки доступа Wi-Fi появятся и в других локациях. Сейчас будет идти анализ трафика и количества людей, ведущих подключение. На основе полученных данных будут приниматься дальнейшие решения», — пояснил Олег Мельниченко.