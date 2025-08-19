19:01:12 Вторник, 19 августа
В Кузнецке мужчина случайно выстрелил себе в лицо из самодельного оружия

12:11 | 19.08.2025 | Происшествия

Кузнецк, 19 августа 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1982 года рождения случайно выстрелил себе в лицо из самодельного оружия.

В Кузнецке мужчина случайно выстрелил себе в лицо из самодельного оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что местному жителю 1982 года рождения были нанесены телесные повреждения. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли у мужчины оружие, изготовленное самодельным способом. Гражданин признался, что самодельное оружие нашел в доме отца, забрал себе и решил им воспользоваться. В ходе неправильного использования он произвел выстрел в область своего лица», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — отмечается в тексте.


