16:17:32 Понедельник, 6 октября
В каменском техникуме открыта выставка картин, посвященная 35-летию МЧС России

10:01 | 06.10.2025 | Общество

Пенза, 6 октября 2025. PenzaNews. Передвижная выставка картин пензенского художника Сергея Чередова, посвященная 35-летию МЧС России, начала работу в каменском техникуме промышленных технологий и предпринимательства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Обращаясь к студентам, автор сообщил, что тема пожарных и спасателей нашла отклик в его душе еще в детстве, а сегодня он стремится показать в своих картинах не только их героизм, но и лиричность.

«Мне хочется передать не просто момент борьбы со стихией, а ту тихую сосредоточенность, самоотверженность и внутренний свет, которые видны в глазах этих людей», — сказал Сергей Чередов.

В свою очередь заместитель директора техникума по воспитательной работе Оксана Таллер отметила важность проведения таких мероприятий в стенах образовательных учреждений.

«Подобные выставки и встречи — это мощный инструмент воспитания. Через искусство и личное общение у студентов формируется уважение к профессии спасателя и культура безопасности», — подчеркнула она.

Выставка картин Сергея Чередова будет работать в каменском техникуме промышленных технологий и предпринимательства в течение месяца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.


