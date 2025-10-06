В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей Криминал

Кузнецк, 6 октября 2025. PenzaNews. Посетительница книжного магазина, расположенного в городе Кузнецке Пензенской области, совершила кражу на сумму около 6 тыс. рублей.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, работники магазина обнаружили пропажу лишь спустя некоторое время.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. Ею оказалась местная жительница 2004 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что намеренно пришла в магазин с целью хищения. Девушка выбрала понравившиеся книги и незаметно для других посетителей сложила их в пакет. Чтобы не вызывать подозрений, часть книг она спрятала в карманы куртки, а затем прошла мимо кассы, не оплатив товары. Похищенное она принесла к себе домой для личного пользования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».