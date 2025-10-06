16:16:51 Понедельник, 6 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей

09:00 | 06.10.2025 | Криминал

Печать

Кузнецк, 6 октября 2025. PenzaNews. Посетительница книжного магазина, расположенного в городе Кузнецке Пензенской области, совершила кражу на сумму около 6 тыс. рублей.

В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, работники магазина обнаружили пропажу лишь спустя некоторое время.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. Ею оказалась местная жительница 2004 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что намеренно пришла в магазин с целью хищения. Девушка выбрала понравившиеся книги и незаметно для других посетителей сложила их в пакет. Чтобы не вызывать подозрений, часть книг она спрятала в карманы куртки, а затем прошла мимо кассы, не оплатив товары. Похищенное она принесла к себе домой для личного пользования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


Читайте также
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе
В Пензе посетителям ночных клубов вручили повестки в военкомат Денис Соболев выступил за синхронизацию графиков работы дворников и вывоза ТКО в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама